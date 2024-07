Bordal assinala Dia Internacional do Bordado com homenagem à bordadeira madeirense

A empresa Bordal prepara-se para celebrar o Dia Internacional do Bordado com uma homenagem à bordadeira madeirense, bem como com diversas actividades gratuitas. A iniciativa decorre a 30 de Julho, a partir das 10 horas, no ‘Museu Vivo do Bordado Madeira', na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.

A homenagem contará com uma Estátua Viva na entrada da Bordal – Bordados da Madeira, ao lado da bordadeira, entre as 10h30 e as 12h30.

A empresa via ainda proporcionar Workshops de Bordado Madeira gratuitos sob prévia inscrição, e terá o seu Museu Vivo de Bordado Madeira aberto ao público de forma gratuita.

"O acto de bordar nasceu com a evolução da humanidade e perdura culturalmente, e ainda sobrevive nesta era tão digital. As agulhas e linhas serviam, e ainda servem, as mais diversas vontades: desde a necessidade profissional à tradição familiar e histórica, passando pela decoração, criatividade e beleza, não esquecendo a diversão, aprendizagem ou terapia. No fundo o bordado é uma arte, e pela sua importância e relevância, foi criado o seu Dia Internacional", revela nota à imprensa.