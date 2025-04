PSP detém 88 pessoas no primeiro dia da operação Páscoa em Segurança

A PSP deteve 88 pessoas no primeiro dia da operação Páscoa em Segurança, 20 das quais por condução sem carta, apreendeu mais de 870 doses de droga e elaborou mais de 600 autos de contraordenação.

Em comunicado, a PSP adiantou que nas últimas 24 horas -- o primeiro dia da operação "Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2025" que decorre até 21 de abril -, efetuou 88 detenções em todo o território nacional.

Das detenções efetuadas, a PSP destaca 37 por crimes rodoviários, nomeadamente 20 por falta de habilitação legal para conduzir e 17 por condução de veículo em estado de embriaguez.

De acordo com a PSP, cinco suspeitos foram detidos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e seis por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 870 doses individuais de droga.

No mesmo período foram registadas 44 ocorrências de violência doméstica, tendo sido detidos três suspeitos pela prática deste crime.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP elaborou 602 autos de contraordenação, 202 dos quais por excesso de velocidade, 64 por falta de inspeção periódica obrigatória, 17 por uso do telemóvel durante a condução e nove por condução sob influência do álcool.

A PSP fez ainda 14 contraordenações por falta de seguro de responsabilidade civil e cinco por não utilização do cinto de segurança.

Quanto à sinistralidade rodoviária, no mesmo período foram registados 156 acidentes, dos quais resultaram 49 feridos (48 feridos graves e um ligeiro), não havendo registo de vítimas mortais.

Já no âmbito da posse ou tráfico de armas proibidas, foram apreendidas cinco armas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das três detenções efetuadas por posse de arma proibida.

A PSP apela a todos os condutores, para que conduzam em segurança e não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades de condução, com o objetivo da diminuição da sinistralidade rodoviária.

A operação da PSP levou ao aumento da sua presença na via pública, reforçando a visibilidade e a capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais, através do policiamento de proximidade e para o aumento do sentimento de segurança dos cidadãos.