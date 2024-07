Pontinha de ‘portas abertas’ para assinalar Dia do Porto

Os Portos da Madeira assinalam esta quinta-feira, 18 de julho, mais um 'Dia do Porto', com um programa de portas abertas à população.

As comemorações do Dia do Porto 2024, começam pelas 10 horas. Quem quiser conhecer as instalações, os serviços e equipamentos da APRAM, percorrer a área internacional do Porto do Funchal ou dar um passeio descontraído à beira do cais da pontinha, junto ao mar, como antigamente, basta comparecer na entrada da sala de embarque da Gare Marítima da Madeira, onde se iniciarão as visitas guiadas.

Pelas 14h00, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA) disponibiliza uma lancha de pilotos para ligações entre o Cais da Cidade e a Pontinha.

As viagens, abertas a todos os interessados, vão decorrer até às 15h40. Partem do chamado cais Alfa, no pontão do Cais de Recreio, em frente ao Cais da Cidade, próximo do local onde atraca a ‘Bonita da Madeira’, e recuperam memórias de outros tempos, quando havia lanchas a ligar o Cais e a Pontinha.

“Este é o dia para celebrar os portos da Madeira, aquilo que eles representaram e representam para uma Região atlântica como a nossa. É por isso, que as comemorações estão centradas na população que os portos servem, e nos nossos colaboradores, porque são eles que tornam possível a atividade portuária”, resume a presidente do conselho de administração da APRAM, SA, Paula Cabaço.

O programa termina com um convívio destinado a todos os colaboradores da APRAM. “São o ativo mais importante dos Portos da Madeira, e esta é uma oportunidade não só de confraternização, mas principalmente de homenagem”, sublinha Paula Cabaço, destacando o papel de toda a comunidade portuária para a economia regional.

Em 2023, os portos madeirenses movimentaram 1,031 milhões de passageiros sendo que mais de metade, 624 mil, foram passageiros de cruzeiro, que tiveram um impacto de 53 milhões de euros na economia regional.

Já ao nível das mercadorias, no ano passado foram movimentadas 1,412 milhões de toneladas nos portos regionais. Uma variação positiva de 7% em relação a 2022. “Numa Região que importa 95% do seu consumo, o transporte marítimo é responsável pelo movimento de 99% dessas mercadorias, o que revela bem a importância dos portos para a Madeira.”

A data escolhida para assinalar o Dia do Porto remonta a 1962, quando a 18 de julho, foi inaugurado na Madeira o primeiro porto que permitia a acostagem de navios e serviço de fornecimento de combustível líquido à navegação, mas evoca também o primeiro cais de embarque que surgiu em 1762, por ordem do Rei D. José I.