Concorrentes fazem reconhecimentos da 'Cidade do Funchal'

As equipas concorrentes à 65.ª edição do Rali Vinho da Madeira estiveram, esta noite, a efectuar os reconhecimentos da classificativa 'Cidade do Funchal'.

Este será, na próxima quinta-feira, 1 de Agosto o primeiro troço cronometrado da organização do Club Sports da Madeira, que se desenrola ao longo de três dias.

'Cidade do Funchal', uma prova especial a que acorrem muitas dezenas de milhar de espectadores, percorre, ao longo de 2,18 km, a baixa da localidade que a nomeia e que é também anfitriã do evento promovido desde 1959.