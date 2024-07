Gasóleo baixa mais do que a gasolina na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão baixar ligeiramente a partir da próxima semana, com a descida a ser mais significativa nos gasóleos do que na gasolina.

De acordo com os preços máximos de venda ao público, aprovados semanalmente por Portaria e publicados esta sexta-feira no Jornal Oficial da RAM, a Gasolina super sem chumbo IO 95 vai baixar 0,9 cêntimos.

Actualmente, cada litro de gasolina 95 custa 1,621 euros, mas a partir das 00h00 da próxima segunda-feira, o preço será reduzido em quase um cêntimo, passando para os 1,612 euros.

Assim, para um abastecimento de 40 litros, por exemplo, a poupança será de 36 cêntimos, aproximadamente.

No caso do Gasóleo rodoviário, a descida será ligeiramente maior. O preço máximo de venda ao público está actualmente fixado em 1,346 euros por litro e a partir da próxima segunda-feira, haverá uma redução de um cêntimo e meio, para os 1,331 euros.

Contas feitas, os consumidores deste tipo de combustível terão uma redução de precisamente 60 cêntimos num abastecimento de 40 litros.

O Gasóleo colorido e marcado acompanha a tendência de descida na escala de 1,4 cêntimos por litro, passando dos actuais 1,029 para 1,015 euros por litro.

A homologação dos preços máximos de venda dos combustíveis ao público foi ontem publicada no JORAM por despacho conjunto das secretarias regionais das Finanças e de Economia, Turismo e Cultura.

Esta ligeira descida de preços foi conseguida através da actualização das taxas unitárias do imposto dos produtos petrolíferos e energéticos (ISP) a praticar na Região Autónoma da Madeira.

O governo decidiu fixar o ISP aplicável à gasolina com teor de chumbo igual ou inferior a 0,013 por litro em valor igual a 404,56 € por 1000 litros, sendo no gasóleo igual a 143,38 euros por 1000 litros e no gasóleo colorido e marcado igual a 16,07 euros por 1000 litros, segundo a Portaria publicada quinta-feira no JORAM.