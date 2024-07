Pontinha assinala 'Dia do porto' com iniciativas

Assinala-se esta quinta-feira, 18 de Julho, mais um 'Dia do porto', uma iniciativa que deixará a Pontinha de 'portas abertas' para quem pretende visitar e conhecer as instalações.

A data evoca o dia em que a Madeira inaugurou o porto com condições para a acostagem de navios e o serviço de fornecimento de combustível líquido à navegação, a 18 de julho de 1962, com a presença do então Presidente da República, Américo Thomaz.

Pelas 10 horas começam as comemorações, por isso quem pretender conhecer as instalações, os serviços e os equipamentos da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), assim percorrer a área internacional do Porto do Funchal ou passear à beira do cais da pontinha, junto ao mar, basta comparecer na entrada da sala de embarque da Gare Marítima da Madeira, onde se iniciarão as visitas guiadas.

Na parte da tarde, pelas 14 horas, a APRAM vai disponibilizar uma lancha de pilotos para ligações entre o cais da cidade e a Pontinha. As viagens, disponíveis a todos os interessados, vão decorrer até Às 15h40.

O programa termina com um convívio destinado a todos os colaboradores da APRAM.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Hoje, todas as atenções voltam-se para a Assembleia Legislativa da Madeira, onde, pelas 9 horas, tem início a apreciação, na especialidade, das propostas do 'Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024' e do 'Plano e Programa de investimentos e despesas de desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2024 - PIDDAR';

9h30- Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 às 17h30 - O Colégio dos Jesuitas irá acolher mais uma edição do evento 'Get.in2.MedSCL.', uma conferência dirigida a estudantes do Ensino Secundário de carácter gratuito.

11h30 - O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, promove um novo projecto turístico-cultural com a 'Biqueira', já a partir de hoje;

16h30 até às 18h30- O Conselho Regional da Ordem dos Advogados comemora, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o seu 44º aniversário.

17h00 - Inauguração da exposição 'De onde surgem as palavras!?', de Afonso da Gama, no espaço de exposições temporárias do Museu de Electricidade Casa da Luz;

17h30 - Autarquia do Funchal recepciona os elementos da organização e tripulações da XI Edição da Regata Internacional Transquadra na Madeira no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho;

18h00 - Reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Santa Cruz, no edifício sede da Junta de Freguesia de Gaula;

18h00 - Exposição e 'Conversas de Abril - 1.ª sessão sobre 'Movimentos reivindicativos na Madeira na época do 25 de Abril', na Galeria Anjos Teixeira;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Julho, Dia Internacional Nelson Mandela e World Listening Day/Dia Mundial da Escuta:

1374 - Morre, com 69 anos, o poeta e humanista italiano Francesco Petrarca, autor de "Triunfos", "Do Lazer Religioso" e "Da Vida Solitária".1536 - Henrique VIII anula a autoridade do Papa no domínio britânico e assume a liderança da Igreja de Inglaterra.1697 - Morre, aos 89 anos, o padre António Vieira, missionário jesuíta português, diplomata, visionário, autor de "A Chave dos Profetas", célebre pelos sermões antidogmáticos.

1817 - Morre, com 41 anos, a escritora inglesa Jane Austen, autora de romances como "Orgulho e Preconceito" e "Sensibilidade e Bom Senso".

1870 - É promulgada a Constituição "Pastor Aeternus", que define os dois Dogmas do Primado do Papa e da sua Infalibilidade, apresentada no Concílio Vaticano I.1872 - Introdução do voto secreto nas eleições britânicas.

1925 - Publicação de "Mein Kampf", de Adolf Hitler.

1974 - Presidente da República, António de Spínola, dá posse ao II Governo Provisório, liderado pelo coronel Vasco Gonçalves.1984 - Os governos britânico e argentino começam negociações, dois anos após o cessar-fogo do conflito Falkland-Malvinas.1987 - Morre, com 87 anos, o sociólogo, escritor e politico brasileiro Gilberto de Mello Freyre, autor de "Casa Grande e Senzala".1988 -- Morre, aos 64 anos, o compositor José Manuel Joly Braga Santos, autor de "Mérope" e "Trilogia das Barcas".

2011 - Sean Hoare, de 48 anos, antigo jornalista britânico do extinto jornal News of the World, é encontrado morto na sua casa, foi o primeiro a confirmar publicamente a prática de escutas ilegais no jornal.

2018 - A Comissão Europeia aplica uma multa com valor recorde de 4,3 mil milhões de euros ao gigante norte-americano Google por abuso de posição no mercado devido ao sistema Android, violação das regras 'anti-trust' (de concorrência) da União Europeia.

Pensamento do dia

O que escapa às palavras é o que as palavras devem dizer". Nathalie Sarraute (1900-99), escritora francesa.

Este é o ducentésimo dia do ano. Faltam 166 dias para o termo de 2024.