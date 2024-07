Dia diferente no estágio do Nacional

O plantel do Nacional teve um dia de trabalho um pouco diferente do habitual no estágio de pré-temporada que está a decorrer em Penafiel e que termina na quarta-feira. Logo pela manhã, jogadores e equipa técnica dos alvinegros cumpriram um misto de marcha e corrida pelas redondezas do hotel, antes de passarem a uma sessão de descontração na piscina. Tudo como forma de recuperar melhor do intenso esforço a que têm sido submetidos nas últimas semanas.