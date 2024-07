Arte do Bordado Madeira em destaque no IVBAM

A Semana do Bordado Madeira, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira - IVBAM para assinalar o Dia Mundial do Bordado, prossegue este domingo, 28 de Julho, com a apresentação da colecção 'Ajour'.

A exposição, a acontecer pelas 11 horas, nas instalações localizadas na Rua dos Ferreiros, visa enfatizar a valorização de duas artes, nomeadamente a arte de trabalhar o vime e a arte do Bordado Madeira.

Em destaque estará uma marca madeirense que tem vindo a apresentar várias peças de moda e artigos para a decoração da casa executadas por artesãos locais, tais como malas em vime, marcadores, bases de copos, entre outros.

A nova coleção denominada 'Ajour' é composta por seis propostas em homenagem ao Bordado e em particular o ponto escada.

A Bordadeira de Casa Firmina Abreu, responsável pela criação, estará presente na ocasião.