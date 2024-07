JPP lamenta cancelamento da Mostra da Banana 2024

"O JPP lamenta que 2.900 bananicultores sejam privados da sua exposição anual após a chegada da nova secretária regional de Agricultura", considerando que o facto de, em 2024, não se realizar a tradicional Mostra Regional da Banana da Ponta do Sol, constitui "mais uma prova do abandono a que o sector tem sido votado".

Em comunicado remetido às redacções, o vice-presidente do grupo parlamentar do JPP, Rafael Nunes, salienta que as razões que levaram ao cancelamento do evento são "muito escassas" e que "nem a promotora do evento, a Casa do Povo da Ponta do Sol, nem a Câmara Municipal local, que apoia o evento, tenham dado, para já, qualquer explicação pública sobre os motivos desta decisão".

Achamos que é devido um esclarecimento à população sobre as causas que conduziram ao cancelamento da Mostra da Banana deste ano, e temos a expetativa de que um evento desta natureza não esteja a ser sacrificado devido a amuos e politiquices entre entidades e cores políticas diferentes.

Para o JPP, "a única certeza, para já, é a de que os bananicultores são os principais prejudicados com a suspensão de um certame que todos os anos, em Julho, assentava arraiais na Madalena do Mar para aproximar a população da Madeira da realidade vivida no sector da banana".

A Mostra Regional da Banana tem como finalidade apresentar a riqueza cultural e gastronómica associada ao produto de maior exportação regional. Não se compreende o súbito cancelamento de um evento onde se discutia e enaltecia a principal cultura produzidas na Região, que tem um impacto significativo na economia local e nas famílias.

O partido aponta ainda baterias à GESBA, a empresa pública que gere o sector da banana.

"Sucede que, últimos anos, a falta de respostas governamentais para as justas reivindicações dos produtores, fez crescer o clima de crispação expresso nos protestos e críticas aos membros do governo", aponta Rafael Nunes.

"Os reparos dos agricultores à GESBA têm sido constantes. Dúvidas que têm levantado suspeitas à gestão e ao nível de transparência da empresa pública, com prejuízos para os bolsos do agricultores. A constante desvalorização da dignificação do trabalho dos agricultores que estão nesta área há muitos anos e as frequentes situações lesivas ao valor final pago ao agricultor são matérias que têm estado no topo dos assuntos liderados pelo JPP", reforça o deputado na Assembleia Regional.

Foi graças à luta política constante e sempre próxima dos bananicultores que o Governo Regional se viu forçado a aumentar para 0,64€/Kg o preço da banana extra (ao qual acresce a ajuda comunitária), um valor que ainda assim carece de maior justeza, não só na categoria extra, onde é possível pagar 1€/kg mais ajudas comunitárias, mas principalmente nas restantes categorias que se mantêm inalteradas.

O aumento do apoio para custear os factores de produção, "que estão cada vez mais caros", e a mão-de-obra, "também ela escassa e mais cara" são outras medidas reivindicadas pelo JPP.