CS Madeira conheceu calendário no andebol

A formação do Club Sports da Madeira, conheceu hoje, o calendário para 2024/2025 do campeonato nacional da 2.ª Divisão em seniores femininos de andebol.

As madeirenses que vão continuar a ser comandadas pela técnica Helena Mendes, iniciam a prova a 21 de Setembro, em casa do Beira Douro a competição. O primeiro encontro no Funchal, está agendado para a 2.ª jornada, dia 28 de Setembro, frente ao Colégio de Gaia B. Esta primeira fase é composta por 18 jornadas.