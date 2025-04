Árvore que ameaçava cair na Camacha já foi removida

A árvore que estava suspensa em cabos de electricidade e que ameaçava cair para a estrada, no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, na zona da Ribeira do Porto Novo, já foi removida.

Após um alerta por parte de moradores a Direcção Regional de Estradas enviou uma equipa para o local, visto que árvore colocava em risco a segurança dos peões e dos condutores.