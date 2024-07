Atletas portugueses surpreendidos com condições de alojamento nos Jogos Olímpicos

Os primeiros atletas portugueses a chegar Paris ficaram surpreendidos ao entrar nos quartos e ao verem as Camas Inteligentes e Ajustáveis em que irão dormir durante os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Gustavo Ribeiro, skater, Filipa Martins, ginasta, Raquel Queirós, ciclista, Catarina Costa, judoca, e Marco Freitas e Tiago Apolónia, mesa-tenistas, foram alguns dos rostos da Equipa Portugal Paris 2024 que se manifestaram pela positiva sobre as condições especiais de descanso que têm na capital francesa.

“As melhores camas da aldeia olímpica”; “Obrigado pelo upgrade” e “O Comité Olímpico fez uma parceria para conseguirmos ter um melhor descanso e recuperação” foram algumas das expressões utilizadas pelos atletas portugueses nas redes sociais.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) escolheu a Ergomotion® como Parceiro Oficial do Sono da Equipa Portugal Paris 2024, uma colaboração que garante aos atletas portugueses em competição uma cama smart totalmente ajustável e adaptável a cada utilizador que, além de permitir a elevação de pernas, costas e cabeça, distingue-se por disponibilizar terapia de vibração, posição de gravidade zero, sistema automático anti-ronco e formas mais tranquilas de despertar. Todas estas funcionalidades impactam ativamente a qualidade do sono e na eficácia da recuperação física e mental.

A tecnologia integrada na cama ErgoSportive™ rastreia ainda a qualidade do sono e, através das métricas avaliadas pelo sensor instalado na base da cama, permite monitorizar e analisar múltiplos índices de saúde, nomeadamente os períodos em sono leve e profundo, batimento cardíaco, respiração e até mesmo as calorias queimadas durante a noite.

No âmbito da parceria com o Comité Olímpico de Portugal, a Ergomotion®, líder mundial em tecnologia e soluções de sono, instalou em Paris 62 camas do modelo ErgoSportive™ que otimizam o processo de descanso e renovação do corpo, impactando ativamente o bem-estar físico e mental dos atletas portugueses.