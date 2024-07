Sessão de autógrafos do Rali Vinho da Madeira realiza-se amanhã

É já amanhã, dia 30 de Julho, que tem lugar a sempre muito concorrida sessão de autógrafos do Rali Vinho da Madeira.

Como já é hábito a sessão acontecerá no Casino da Madeira, mas em 2024 estará organizada de forma diversa, não sendo necessário que os adeptos tenham e permanecer em filas de espera.

A sessão de autógrafos decorrerá entre as 21h30 e 23 horas, contando com a presença as equipas prioritárias e de todas as outras que desejem estar presentes.

Ao longo do dia, entre as 8 e as 18 horas, os concorrentes reconhecerão as classificativas da segunda etapa, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta e Rosário.