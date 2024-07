Madeira tem 860 bordadeiras registadas

Existem, actualmente, 860 bordadeiras registadas na Madeira. Número que, de acordo com Rafaela Fernandes, se tem mantido nos últimos anos.

Confrontada com o envelhecimento da classe, a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente argumenta com as várias acções que o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), sob sua tutela, tem realizado junto de um público mais jovem, de modo a cativá-lo para esta arte.

Mas, nem mesmo os apoios financeiros que o Executivo madeirense tem garantido às bordadeiras parece atrair os mais novos. Este ano, esse apoio subirá para os 300 euros anuais, conforme vincou a governante na visita à Loja de Artesanado, na Rua dos Ferreiros, no Funchal, onde, esta semana, se concentram várias acções que visam assinalar o Dia Mundial do Bordado.

“Hoje é um dia memorável do ponto de vista daquilo que é a elevação do Bordado da Madeira, com um grande trabalho feito pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, pois pela primeira vez associamo-nos às comorações do Dia Mundial do Bordado, que será no dia 30 [de Julho], antecipando, nesta semana, a partir de hoje, com um conjunto de iniciativas. E essas iniciativas todas têm a ver com o princípio de valorização deste sector. Há uma valorização desde logo pelo trabalho das senhoras bordadeiras, com apoio que o Governo Regional tem mantido e que este ano passará para os 300 euros, e que é uma forma de compensação daquilo que são os custos associados à própria actividade do bordado”, frisou Rafaela Fernandes, que destacou, ainda, a promoção do produto que é sempre feita em iniciativas deste género, associando, por regra, operadores económicos ligados ao Bordado da Madeira.

Para esta semana estão agendadas, igualmente, um conjunto de conferências - 'As Vozes do Bordado' - que vão ter lugar no espaço da Loja do Artesanato, onde está patente ao público uma exposição alusiva ao Bordado. Nessas conferências serão abordados vários aspectos deste sector.

No próprio dia 30 de Julho terá lugar uma missa, presidida por D. Nuno Brás, bispo do Funchal, a ter lugar na Igreja de São Gonçalo, localidade onde foi encontrada uma imagem religiosa dedicada à bordadeira. Trata-se de uma escultura de Francisco Franco, dadata de 1921, que terá sido oferecida pelo banqueiro Henrique Vieira de Castro às bordadeiras.

Volume de negócio não chega a meio milhão

Actualmente, o volume de negócio anual do Bordado da Madeira ronda meio milhão de euros, proveitos que eram mais do dobro há uma década.

"Obviamente, nós sabemos que o engrandecimento e o valor das peças não é para todos os bolsos. Portanto há cada vez mais uma aposta do mercado exterior para além daquilo que nós sabemos que também são as nossas tradições e que não entram no circuito comercial", salientou a secretária regional, notando que o volume de negócios real deverá ser superior.

Quanto a mercados, "nós temos o mercado europeu; há, também, uma investida feita por um opredador económico para o mercado asiático, segundo o que consta bem sucedido; o mercado americano é um bom mercado; e naturalmente temos sempre um mercado nacional", apontou Rafaela Fernandes, que não esconde que "o preço das peças também inibe".

Ainda assim, nota a inovação e criatividade que tem sido implementada, por hoje exisem "peças muito mais acessíveis, com uma dimensão muito menor e maior utilização". "Hoje, a adaptação e a parte de inovação associada ao Bordado da Madeira faz com que hajam peças mesmo de vestuário inovadoras e faz com que se mantenha a tradição sem ser nas peças tradicionais da toalha de 2,5 metros ou na blusa de Bordado de Madeira tradicional", esclareceu.