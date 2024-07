20% das casas disponíveis para arrendamento no Funchal 'desaparecem' em 24 horas

20% das casas anunciadas na plataforma imobiliária idealista para arrendamento na cidade do Funchal estiveram menos de 24 horas no mercado, revela esta quinta-feira, 25 de Julho, a empresa digital com actuação em Portugal e em Espanha.

Segundo a análise do idealista das oito capitais de distrito com mais oferta de casas para arrendar no segundo trimestre, o Funchal está em segundo lugar nas cidades com mais arrendamentos expresso. Setúbal foi a cidade onde a percentagem de casas arrendadas em menos de 24 horas foi mais alta, alcançando 27% do total de operações. Seguem-se Leiria (17%), Coimbra (17%), Aveiro (17%), Braga (16%), Porto (13%) e Lisboa (11%).

Os arrendamentos mais acessíveis, com preços inferiores a 750 euros mensais, concentram grande parte da procura, marcando assim, as taxas de “arrendamentos expresso” mais elevadas. No Porto e Setúbal, 50% das casas arrendadas no segundo trimestre por menos de 750 euros/mês esteve menos de um dia na base de dados do idealista. Segue-se Lisboa, com uma percentagem de 43%, Aveiro (25%), Braga (22%), Coimbra (15%) e Leiria (13%). No Funchal, nenhum imóvel por menos de 750€/mês esteve no mercado de arrendamento por menos de 24 horas devido à falta de oferta de casas a esse preço.

À medida que os intervalos de preço sobem, a percentagem de “arrendamentos expresso” reduz-se, apesar de que em alguns mercados esse valor continuar a ser relevante. Nas casas com preços compreendidos entre 750 e 1.000 euros, Setúbal é líder nos “arrendamentos expresso”, sendo que 33% das casas foram arrendadas em menos de um dia. Seguem-se Coimbra (24%), Lisboa (19%), Leiria (18%), Braga (17%), Funchal (17%), Aveiro (14%), e Porto (11%).

Já no caso das casas com custo mensal compreendido entre 1.000 e 1.500 euros, 33% foram arrendadas em menos de 24 horas no Funchal e Leiria, 18% no Porto e 12% em Lisboa. Por último, no arrendamento de casas por mais de 1.500 euros/mês, 14% das casas no Funchal estiveram no mercado menos de um dia, 7% em Lisboa e 2% no Porto.