Grupo Folclore MonteVerde participa no Festival Internacional CIOFF FestiFolk

O Grupo Folclore MonteVerde prepara-se para participar no Festival Internacional CIOFF FestiFolk, que decorre de 23 a 28 de Julho, na cidade de Ponte de Sôr, em Portalegre. O festival, organizado pelo Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais (CIOFF), reúne grupos de diversos países, com o intuito de "celebrar e preservar a herança cultural e as tradições populares de todo o mundo".

Para o Grupo Folclore MonteVerde, esta participação simboliza "um reconhecimento do seu trabalho árduo e dedicação na preservação das tradições locais".

"O evento proporcionará uma plataforma para apresentar danças, músicas e trajes tradicionais da Madeira, promovendo a cultura regional e estreitando laços culturais com outras nações", destaca o grupo em comunicado de imprensa.

Refira-se que o Grupo de Folclore MonteVerde vai deslocar-se antecipadamente ao território continental, a fim de visitar Fátima, como forma de recompensar "os elementos que ao longo do ano trabalham arduamente".

O objectivo do festival é disseminar tradições e trocar culturas entre os povos, aproximando-os no apelo pela paz mundial, valorizando a sua parte humana.

O CIOFF, fundado em 1970, é uma organização não-governamental acreditado pela UNESCO, dedicado à promoção do folclore e das artes tradicionais, com a missão de fortalecer a paz e o entendimento entre os povos através da cultura. Desde a sua criação, em 2018, que o Festifolk, Festival Internacional de Folclore, na cidade de Ponte de Sôr, já contou com a participação de cerca de 25 grupos dos quatro cantos do mundo. A nível nacional, a organização está a cargo do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sôr.