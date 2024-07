Viatura avariada 'entope' Viaduto do Comboio na VR

Uma viatura avariada no Túnel de João Abel de Freitas, sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar grande congestionamento automóvel na Via Rápida 1 na manhã desta quinta-feira, 25 de Julho.

O trânsito atinge uma extensão superior a 2.1 km com maior pressão no Viaduto do Comboio, chegando até à Ponte de João Gomes, conforme é possível visualizar através das câmaras da VIALITORAL.