Beleza Tradicional, Durabilidade Moderna - Coberturas Imitação de Telha

Actualmente, estão disponíveis no mercado diferentes coberturas que podem ser aplicadas no telhado da sua habitação. Para escolher a cobertura ideal deve ter em consideração alguns aspectos como a inclinação do telhado, a qualidade e durabilidade dos materiais, sendo fundamental apostar na impermeabilização, na ventilação e no isolamento térmico, sem esquecer a função estética.

As placas sintéticas são projectadas para reproduzir a telha, apresentam traços modernos e versáteis. Disponíveis em diferentes tonalidades, espessuras e acabamentos, para que possa escolher um modelo de acordo com o estilo arquitectónico da sua casa, permitindo, assim, que as utilize nos seus novos projectos ou em renovações.

Estas placas são fabricadas, de modo geral, em HSP ou PVC o que garante uma maior resistência e durabilidade. Outra vantagem está relacionada com a facilidade de instalação, contribuindo para agilizar o processo de montagem, o que se reflecte igualmente nos custos de instalação.

No que concerne à manutenção, estas coberturas não exigem cuidados especiais ao longo do tempo. A sua superfície resiste a manchas e ao desgaste, permitindo, deste modo, que mantenham um visual impecável com o mínimo de esforço.

