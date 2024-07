Protecção Civil deixa recomendações devido ao tempo quente

Face aos avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA, o Serviço Regional de Protecção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural.

Nesse sentido deverá ser evitada a realização de fogueiras para recreio ou lazer ou para confecção de alimentos; utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos; queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração e fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem.

Associado a massa de ar quente e seca com origem no norte da África e aos efeitos de subsidência do ar em região anticiclónica, a previsão para o arquipélago da Madeira aponta para tempo quente e seco em especial nas regiões montanhosas até ao dia 25 (quinta-feira). Nas regiões costeiras da ilha e no Porto Santo, a temperatura máxima deverá variar entre 27 e 29 °C e a mínima entre 20 e 22 ºC. Nas regiões montanhosas a temperatura máxima poderá chegar aos 30 °C e a mínima deverá variar entre 18 e 20 °C. Estes valores deverão ser acompanhados de humidade relativa do ar baixa, temporariamente inferior a 30%.

O vento será de Norte ou Nordeste em geral fraco a moderado (até 30 km/h), com rajadas que poderão chegar a 60 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos Leste e Oeste da Madeira.

Aviso para tempo quente elevado para laranja nas regiões montanhosas da Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso para tempo quente nas regiões montanhosas da Madeira.

De referir que o site do SRPC – www.procivmadeira.pt. e a APP - Prociv Madeira estão em permanente actualização, em articulação com o Observatório Meteorológico do Funchal.