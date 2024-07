Estradas sem congestionamentos ao início da manhã

O trânsito flui normalmente na Madeira ao início da manhã desta quinta-feira, 25 de Julho. O cenário deverá alterar-se a meio da manhã, à hora de almoço e no fim do dia, alturas em que há maior concentração de automóveis nas estradas.

Os acessos às zonas balneares deverão registar maior pressão face à elevada procura neste dia de elevadas temperaturas.

A circulação rodoviária nas principais estradas da ilha da Madeira faz-se, para já, sem constrangimentos, conforme é possível verificar através das câmaras da VIALITORAL. O trânsito flui sem complicações por toda a ilha, com as habituais filas e demoras nas zonas de entrada e saída da Via Rápida.

Nos acessos ao centro da cidade do Funchal há igualmente registo de alguns abrandamentos. Os trabalhos de conservação do pavimento na Estrada Regional 116, no acesso ao Porto do Funchal, obrigou ao encerramento da estrada no túnel que liga a Via Rápida à Rotunda da Quinta Magnólia.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O sol é outro factor a ter em conta durante a condução, de forma a não encadear a visão.

O piso encontra-se seco e transitável tanto a Norte, como a Sul da ilha.