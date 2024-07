Encontrada jovem madeirense desaparecida no continente

Leonor Beatriz Pestana Vieira, jovem madeirense de 15 anos, que estava desaparecida desde o dia 30 de Junho no continente, já foi encontrada e, aparentemente, "está tudo bem".

Jovem madeirense desaparecida no continente Leonor Beatriz Pestana Vieira, uma jovem madeirense de 15 anos, está desaparecida desde o dia 30 de Junho no continente.

De acordo com as informações transmitidas pelo pai, a rapariga apareceu ontem na instituição onde reside em Castelo Branco, e onde tinha sido vista pela última vez no mês passado.

"Era meio-dia e tal quando ela apareceu na instituição. Já foi com ela e está tudo bem", disse, acrescentando que ainda não tinha muitas informações sobre o que aconteceu ao certo durante o tempo de desaparecimento. "A informação que eu tenho é que ela tinha sido maltratada verbalmente na instituição. Quero perceber melhor o que se passou, mas o que importa é que ela está bem de saúde", afirmou.