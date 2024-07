‘Os Gigantes’ explora limites entre verdade e ilusão

A companhia ‘Dançando com a Diferença’ está já a preparar uma nova criação, que dá pelo nome de ‘Os Gigantes’, e tem assinatura do prestigiado coreógrafo Victor Hugo Pontes.

O trabalho, ainda em preparação, teve como ponto de partida ‘Os Gigantes da Montanha’, a última peça de Luigi Pirandello, e tem estreia marcada para Abril de 2025, no Teatro Municipal do Porto.

Para já, o público é convidado a assistir a dois dos ensaios deste ‘work in progress’, que decorrem no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, nos dias 26 e 27 de Junho, respectivamente às 21 e às 18 horas.

A peça é uma produção da ‘Dançando com a Diferença (Madeira)’ e da ‘Nome Próprio’, contando com co-produção do DDD - Festival Dias da Dança, do Teatro Municipal Baltazar Dias e do Teatro Viriato.

Conta com cenografia de F. Ribeiro e os figurinos serão da responsabilidade de Pedro Azevedo. Por sua vez, o desenho de luz ficará a cargo de Wilma Moutinho.

Nas últimas semanas, o elenco tem trabalhado, na Madeira, com o coreógrafo e fundador da ‘Nome Próprio’, bem como com a restante equipa artística envolvida neste projecto, estando, agora, na fase final esta residência artística que decorreu entre Junho e Julho.

Para Março do próximo ano está a ser preparada nova fase de trabalho, com os intérpretes a se reunirem para ultimar os preparativos para a estreia pública deste novo trabalho.

Henrique Amoedo nota que “esta será uma fase de grande crescimento para a companhia”, salientando que a ‘Dançando com a Diferença’ tem trilhado o seu caminho “com constância e persistência”, notando que “a representatividade na Arte é cada vez maior”.

A ‘Dançando com a Diferença’ é companhia residente no MUDAS e é um projecto residente no Teatro Viriato, em Viseu.