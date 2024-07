'Rali Passado e Presente' é o primeiro tema da série de conversas sobre o rali no Plaza Madeira

O centro comercial Plaza Madeira prepara-se para receber uma série de conversas que vão girar em torno do Rali. A iniciativa arranca já no dia 25 de Julho, a partir das 18 horas, com o tema 'Rali Passado e Presente', contando com dois convidados.

O programa conta ainda, no dia 26, pelas 18 horas, com as mulheres a falar de Rali. No dia 27 de Julho as conversas terão lugar pelas 12 horas, com o tema 'Bastidores no Rali”' No domingo, dia 28, também pelas 12 horas irá falar-se da 'Nova Geração Rali'. A iniciativa termina no dia 29, pelas 18 horas, com o tema 'Rali na Estrada'.