Bárbara Bandeira hoje na 'Semana do Mar'

A cantora pop Bárbara Bandeira sob esta noite ao palco, pelas 22h30, para um concerto na Semana do Mar do Porto Moniz.

A artista - que regressa à Madeira passado um ano de ter actuado no Parque de Santa Catarina, no Funchal, no âmbito do festival Summer Opening -é conhecida por êxitos como ‘Cristaliza’, ‘Como Tu’, ‘Onde Vais’ e ‘A Última Carta’. Temas que, certamente, levará para o concerto.

Além de Bárbara Bandeira, a iniciativa levada a cabo pela Câmara Municipal do Porto Moniz conta com a actuação de Franco, que irá interpretar alguns dos dos temas que fazem parte do seu trabalho.

A encerrar a noite de festa sobe ao palco o projecto 'Kiss Kiss Bang Bang' e o DJ Nélio Fabrício, por intermédio do grupo Café do Teatro.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30- Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 e as 12h30 - Associação Casa do Voluntário promove 'Piquenique Intergeracional' para celebrar o Dia dos Avós no Jardim da Quinta Magnólia;

15h00 às 16h30 - A Universidade da Madeira promove a conferência 'Development of polylactide-based materials and bioabsorbable fixation implants for translational applications', no Campus Universitário da Penteada;

16h00 - Companhia Dançando com a Diferença em ensaio de 'Os Gigantes';

18h00 - A Galeria Tratuário apresenta esta quinta-feira a exposição ‘Ser-generativo’ da autoria de Pedro Alves da Veiga.

18h00 - O centro comercial Plaza Madeira recebe uma série de conversas que vão girar em torno do Rali. A iniciativa arranca com o tema 'Rali Passado e Presente';

18h30 - Apresentação do Troféu Regional de DRIFT 2024, na Junta de Freguesia de Câmara de Lobos;

19h00 - 'O 25 de Abril nos quartéis na Madeira' debatido hoje no Centro Cultural Anjos Teixeira;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Julho, Dia Internacional de Prevenção de Afogamento:

1139 - Trava-se a Batalha de Ourique, D. Afonso Henriques derrota os reis mouros da Península. A data é assinalada no Dia do Exército Português.

1936 - O regime nazi alemão de Adolf Hitler apoia a insurreição das forças de Francisco Franco, na Guerra Civil de Espanha.

1943 - Reúne-se o Grande Conselho Fascista em Itália. Benito Mussolini, o ditador, é demitido e preso. O rei Vítor Emanuel entrega o governo ao marechal Badoglio.

1978 - Nasce o primeiro bebé proveta, Louise Brown, no Hospital Central de Oldham, nos arredores de Manchester, na Grã-Bretanha. O processo foi concebido pelos médicos britânicos Roger Edwards e Patrick Steptoe, ginecologista.

1999 - É inaugurado pelo primeiro-ministro, António Guterres, e pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, o Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva.

2000 - Primeiro e único acidente com o avião supersónico "Concorde". O aparelho da Air France despenha-se nos arredores de Paris, após a descolagem do aeroporto de Roissy, no norte de Paris, França. Morem os 100 passageiros e os 9 tripulantes.

2016 - O primeiro bebé com microcefalia causado pelo vírus Zika na Europa nasce num hospital de Barcelona, em Espanha.

2020 -- Morre, aos 73 anos, Peter Green, guitarrista britânico, fundador da banda de rock Fleetwood Mac. Eleito para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1998.

2021 - Morre, aos 84 anos, Otelo Saraiva de Carvalho, militar e estratega do 25 de Abril de 1974, foi comandante da Região Militar de Lisboa e do Comando Operacional do Continente, durante o Processo Revolucionário em Curso, candidato às presidenciais de 1976. Fica associado às Forças Populares 25 de Abril, organização armada responsável por vários atentados em mortes, tendo sido condenado, em 1986, a 15 anos de prisão por associação terrorista. Em 1991, recebeu um indulto.

2023 -Morre, aos 73 anos, Eduardo Pitta, poeta, escritor e ensaísta, autor do livro "Um Rapaz a Arder".

Pensamento do dia

Tudo o que esquecemos grita por socorro em sonhos". Elias Canetti (1905-94), escritor suíço de origem búlgara.

Este é o ducentésimo sétimo dia do ano. Faltam 159 dias para o termo de 2024.