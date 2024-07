David Carreira levou centenas à Semana do Mar no Porto Moniz

Foi mais uma noite de autêntica enchente no Porto Moniz. David Carreira foi o cabeça-de-cartaz desta quarta-feira, levando centenas de pessoas até ao concerto inserido na Semana do Mar.

No espectáculo não faltou a dança e as músicas mais antigas, mas também algumas das canções mais recentes do artista português.

Esta noite actua a também portuguesa Bárbara Bandeira, esperando-se novamente 'casa cheia' no Porto Moniz.