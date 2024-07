Calor continua esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) volta a colocar a Madeira sob aviso, esta quinta-feira, 25 de Julho, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O céu estará pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde. O vento soprará de fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste.

No Funchal o tempo não estará muito diferente, com o céu a apresentar-se pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, o IPMA elevou para laranja o aviso para tempo quente nas regiões montanhosas da Madeira. O alerta vigora até às 18 horas de hoje passando a amarelo até às 18 horas de sexta-feira.

No que concerne às costas Norte e Sul, assim como o Porto Santo, o aviso amarelo prolonga-se até às 18 horas de amanhã.

No Funchal a temperatura máxima prevista é de 28ºC e a mínima de 23ºC e no Porto Santo será de 27ºC e 21ºC.

O Serviço Regional de Protecção Civil, face aos avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA, deixa algumas recomendações e adequações dos comportamentos face à situação de perigo de incêndio rural.

No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Norte as ondas estarão de norte com 1 a 2 metros e na Costa Sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 24/25ºC.