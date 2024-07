Condutora em estado grave após embater em vários carros na Avenida Mário Soares

Uma mulher ficou com ferimentos graves após perder o controlo da viatura que conduzia e ter embatido em vários carros que se encontravam estacionados na última madrugada, por volta das 02h00, na Avenida Mário Soares, no Funchal.

A vítima, única ocupante do veículo acidentado, foi transportada de ambulância para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A PSP esteve no local. Foram encetados os procedimentos normais neste tipo de acidentes, como a recolha de amostra de sangue para despistagem de eventual consumo excessivo de álcool.

Ver Galeria Foto DR

O acidente ocorreu na secção final da descida da Avenida Mário Soares, que termina na Rotunda do Monumento ao Trabalhador (vulgo 'rotunda do enforcado'), onde esta manhã ainda eram visíveis alguns sinais dos danos provocados nas viaturas atingidas pelo carro em despiste.