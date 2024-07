Martim Meneses com nova vitória no Kartódromo Internacional de Braga

Martim Meneses voltou às vitórias, este fim de semana, no Kartódromo Internacional de Braga, ao vencer a corrida disputada no domingo, depois de um sábado menos conseguido.

O fim de semana começou bem no sábado, com o piloto madeirense a se cotar como um dos mais rápidos em piso seco. No entanto, o aparecimento de chuva, estragou os planos do piloto da Welwitschia Racing Service/ DAP, pois quando se deslocou àquela pista para preparar esta prova, não teve oportunidade de rodar à chuva.

Felizmente no domingo as coisas correram bem melhor e quer nos “cronos”, quer na qualificação, quer na corrida, Martim Meneses esteve ao seu melhor nível. Garantiu a Pole Position e a 2.ª posição da qualificação. Apesar do arranque não ter corrido da melhor forma, pois baixou logo para 7.º na primeira curva, Martim Meneses fez uma recuperação de muita garra, conseguindo chegar ao 1.º lugar e vencer, tendo ainda efetuado a volta mais rápida.

No cômputo geral este resultado acaba por ser muito positivo em termos de Campeonato.

“O sábado foi provavelmente um dos dias mais difíceis que já tivemos. Sabíamos que em seco estávamos muito rápidos, mas no sábado começou a chover e sem termos uma boa afinação, perdemos muito para os nossos adversários em todas as sessões e corridas. Já no domingo, com o tempo seco, conseguimos evidenciar a nossa rapidez e correu muito bem. Foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, muito recompensador”. Martim Meneses

Já no próximo fim de semana Martim Meneses volta ao Kartódromo do Faial, para disputar a 3.ª prova do Troféu Regional de Karting e os objetivos passam por "continuar a ganhar ritmo" para a última prova da FIA Karting Academy Trophy, que se disputa no primeiro fim de semana de Agosto, mas com os olhos postos na segunda vitória consecutiva na categoria Max, no TKM 2024.