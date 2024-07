Confusão no jogo de treino entre Marítimo e Nacional obriga a terminar mais cedo

O Marítimo e Nacional defrontaram-se esta manhã, num jogo de treino à porta fechada, terminado antes de cumprir os 90 minutos inicialmente estipulados por ambas as partes, após um desacato que envolveu praticamente todos os elementos das duas equipas.

De acordo com o que o DIÁRIO conseguiu apurar junto de uma fonte que presenciou o sucedido no Estádio Municipal da Ribeira Brava, “os ânimos exaltaram-se após o segundo golo do Marítimo, onde se seguiu uma troca de bocas, que evoluiu para o contacto físico", obrigando os treinadores e demais staff técnico a invadir o centro do terreno para colocar um ponto final na confusão que ainda gerou vários minutos de tensão entre os elementos dos dois emblemas e culminou com o fim precoce da partida.

O Marítimo acabou vencendo o encontro particular com dois golos marcados no segundo tempo, com o ex-alvinegro Carlos Daniel a abrir o activo e para Pedro Silva, proveniente da equipa B verde-rubra a fechar a contagem, após o guardião nacionalista, num primeiro momento , defender o remate Martim Tavares.