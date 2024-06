Obras condicionam acesso ao Porto do Funchal

Na sequência dos trabalhos de conservação de pavimentos na Estrada Regional 116, a Direcção Regional de Estradas vai proceder ao encerramento do trânsito naquela zona entre o dia 30 de Junho e o dia 5 de Julho, das 20h às 7 horas.

A Câmara Municipal do Funchal informa que o trânsito estará encerrado nos seguintes arruamentos: túnel da Pontinha, entre a Rotunda Eng.º Jaime Ornelas Camacho e a Rotunda Harvey Foster; Estrada e Túnel Eng.º Jaime Ornelas Camacho, entre a rotunda Comendador Paulo Martinho Martins e a rotunda junto aos Bombeiros Sapadores do Funchal e na Estrada Regional 116, no segmento que estabelece a ligação entre a via rápida e a rotunda Eng.º Jaime Ornelas Camacho.

A Câmara Municipal do Funchal sugere como alternativa circular pela via 25 de Abril e Avenida Luís de Camões ou pela Avenida do Infante.