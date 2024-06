Trânsito tranquilo nesta manhã de sexta-feira

Até ao momento, o trânsito automóvel está a fluir normalmente na Madeira nesta manhã de sexta-feira, 28 de Junho, não apresentando problemas de maior.

A circulação rodoviária nas principais estradas faz-se sem constrangimentos, como é possível verificar através das câmaras da ViaLitoral, assim como no Google Maps.

Há, no entanto, as habituais filas e demoras nas zonas de entrada e saída da Via Rápida.

Já existem, também, algumas zonas a 'amarelo' para o centro do Funchal.

FotoGoogle Maps

Aos condutores é recomendada precaução quanto à velocidade que circulam, assim como à distância para com o veículo da frente.

Tenha uma continuação de uma boa sexta-feira.