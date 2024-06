Funchal e Porto Santo entre os destinos preferidos pelos portugueses para férias em Julho

Segundo a Jetcost, o Funchal e o Porto Santo fazem parte do 'Top 10' das cidades nacionais preferidas pelos portugueses para as férias em Julho de 2024.

Segundo a mesma plataforma, "as pesquisas por alojamentos para Julho 2024 aumentaram 10% em relação ao mês de Julho do ano passado, que já era um recorde".

"Quanto às preferências, parece que, os portugueses têm desejo de sol e praia, destacando esses destinos nas suas procuras (76%) em comparação com aqueles que preferem destinos do interior (24%). Com oito cidades no Algarve e na Região Centro, sete de Lisboa e seis da Região Norte foram as regiões com mais cidades escolhidas, entre as 35 mais procuradas para Julho 2024", refere a nota de imprensa.

A Jetcost.pt analisa regularmente as pesquisas realizadas no seu site, para que sejam obtidos dados mais fiáveis. Os dados que analisam os resultados das procuras de alojamentos entre 1 e 31 de Julho indicam que, além da Região do Algarve, do Centro, do Norte e de Lisboa, outras regiões também foram muito procuradas, como à Região do Alentejo, a Ilha da Madeira e as dos Açores.

As cidades portuguesas mais procuradas para julho de 2024, foram:

1. Albufeira (Algarve)

2. Figueira da Foz (Centro)

3. Funchal (Ilha da Madeira, Madeira)

4. Porto Santo (Ilha de Porto Santo, Madeira)

5. Lisboa (Lisboa)

6. Ponta Delgada (Ilha de São Miguel, Açores)

7. Porto (Norte)

8. Sesimbra (Lisboa)

9. Portimão (Algarve)

10. Aveiro (Centro)

11. Nazaré (Centro)

12. Quarteira (Algarve)

13. Faro (Algarve)

14. Peniche (Centro)

15. Tróia (Lisboa)

16. Vilamoura (Algarve)

17. Setúbal (Lisboa)

18. Caldas da Rainha (Centro)

19. Vila Real de Santo Antônio (Algarve)

20. Póvoa Do Varzim (Norte)

21. Santarem (Algarve)

22. Sintra (Lisboa)

23. Idanha-a-Nova (Centro)

24. Fatima (Centro)

25. Cascais (Lisboa)

26. Sines (Alentejo)

27. Porto Moniz (Ilha da Madeira, Madeira)

28. Oeiras (Lisboa)

29. Tavira (Algarve)

30. Braga (Norte)

31. Coimbra (Centro)

32. Guimaraes (Norte)

33. Angra Do Heroismo (Ilha de Terceira, Açores)

34. Vila Nova de Gaia (Norte)

35. Viana do Castelo (Norte)