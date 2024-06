Porto do Funchal recebe hoje 3.103 turistas a bordo do cruzeiro Ventura

A única escala prevista para esta quarta-feira, 19 de Junho, no Porto do Funchal é do navio de cruzeiros Ventura da P&O, que traz 3.103 passageiros e 1.149 tripulantes a bordo.

O navio realiza uma viagem pelas ilhas atlânticas da Madeira e de Canárias, com partida de Southampton, passando por Cadiz e Lisboa no regresso ao porto de origem.

A escala prevista na Madeira é de 10 horas com partida marcada para as 17 horas.

O cruzeiro de 14 noites começou no passado sábado, 15 de Junho, em Southampton, passa agora pelo Funchal, seguindo depois para La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e Southampton, onde termina a viagem a 19 de Junho.

O Ventura regressa ao Porto do Funchal no próximo dia 24 de Julho, num cruzeiro que tem o mesmo itinerário.