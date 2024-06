Praia do Faial com Bandeira Azul pelo 19.º ano consecutivo

O Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial, no concelho de Santana, é uma das 17 praias da Região que ostentam o galardão Bandeira Azul, na época balnear de 2024. Está agendada para hoje, às 11 horas, a cerimónia de hastear da bandeira naquela que é a única zona balnear deste concelho nortenho.

Ao DIÁRIO, Maria José Santos destaca a qualidade da água daquele espaço, bem como o facto de estar garantido o acesso a pessoas com mobilidade reduzida, motivos para outras duas distinções, no caso a bandeira de ‘Qualidade Ouro’ e a bandeira de ‘Praia Acessível’, que serão igualmente hasteadas esta manhã.

A vereadora da Câmara Municipal de Santana com o pelouro do Ambiente nota que, para que a Praia da Foz da Ribeira do Faial continue a ostentar o galardão Bandeira Azul pelo 19.º ano consecutivo, a autarquia tem vindo a fazer um investimento significativo em diferentes vertentes naquele espaço. Este ano, o investimento ronda já os 28 mil euros, sendo que a maior fatia destina-se à contratação de nadadores-salvadores, garantindo a segurança da zona balnear.

O Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial ostenta também o galardão de 'Praia Acessível'. , Foto Arquivo

Neste investimento incluem-se, também, a manutenção dos jardins envolventes, a regularização do material inerta à volta da lagoa, a manutenção dos campos de areia. "Tudo isto merece um investimento considerável da Câmara Municipal de Santana, para que o espaço de lazer tenha segurança para todos os munícipes e aqueles que nos visitam", sustenta a autarca, destacando o atractivo turístico que esta praia representa enquanto "zona aprazível".

Maria José Santos realça, igualmente, todas as demais infra-estruturas que se situam nas proximidades da praia. Desde logo, o geossítio existente no local, com as suas colunas de disjunção prismática, na escoada basáltica que ladeia a zona de solário; mas também o Miradouro do Guindaste, praticamente sobranceiro à praia.

Há pouco mais de 10 anos, este espaço junto à foz da Ribeira do Faial já era bastante procurado como zona balnear. , Foto Arquivo

Além do amplo solário e dos balneários disponibilizados aos utilizadores da praia, o Complexo Balnear da Foz da Ribeira do Faial possui, também, um bar/restaurante de apoio, estacionamento, posto de primeiros socorros, entre outros serviços.

A Madeira dispõe, nesta época balnear, 17 praias com Bandeira Azul, mais uma do que no ano passado, onde se inclui a Praia do Faial. Juntam-se-lhe as praias da Calheta (Calheta), Barreirinha (Funchal), Ponta Gorda - Poças do Governador (Funchal), Clube Naval do Funchal (Funchal) Formosa (Funchal), Complexo Balnear do Lido (Funchal), Banda d’Além (Machico), Ribeira do Natal (Machico), Piscinas do Porto Moniz (Porto Moniz), Cabeço da Ponta (Porto Santo), Calheta (Porto Santo), Fontinha (Porto Santo), Ribeiro Salgado (Porto Santo), da Ribeira Brava (Ribeira Brava), Palmeiras (Santa Cruz) e Reis Magos (Santa Cruz).

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira, diz 28 de Junho, véspera de São Pedro.

Agenda

10h00 - sessão de abertura da iniciativa ‘Observação da Terra para a Região da Madeira’, no Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz, onde vai estar presente o secretário regional Pedro Fino. No âmbito desta acção, está agendada para as 16 horas, a inauguração da exposição temática ‘As Costas Francesa e Portuguesa sob o olhar dos Satélites’, no Centro Comercial Madeira Shopping.

11h00 - hastear Bandeiras Azul e de Qualidade de Ouro na Praia da Calheta, cerimónia que vai contar com a presença de Carlos Teles e Rafaela Fernandes, momento que marcará, igualmente, o arranque da época balnear neste espaço.

Praia da Calheta é a primeira a hastear Bandeira Azul Este ano para a cerimónia nacional de arranque oficial do programa Bandeira Azul, conhecido como o 'Primeiro hastear de Bandeira Azul' terá lugar no Porto de Recreio da Calheta, a 31 de Maio e na Praia da Fontinha, Porto Santo, a 1 de Junho.

11h00 - inauguração do reservatório do Ribeiro Real, com a presença de Miguel Albuquerque.

11h30 - o Iniciativa Liberal volta a reunir-se com Governo Regional para tentar chegar a um entendimento quanto à redução de impostos, redução da dívida do sector Estado e redução das listas de espera na saúde, com vista à validação do Programa de Governo e do Orçamento Regional.

12h00 - sessão de Tomada de Posse da Mesa da Secção de Vinhos da ACIF.

15h00 - apresentação da 24.ª edição do Funchal Jazz Festival-2024, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

18h00 – o Quinta Magnólia - Centro Cultural recebe, na sua sala de exposições, a mostra ‘A Sala da Senhora, Take 2’, estando agendada para a mesma hora uma mesa redonda sobre ‘As apropriações arquitectónicas e cinematográficas na pintura de Filipa Venâncio’.

18h00 - apresentação pública dos eventos desportivos Campeonatos da Europa de Biatle, Triatle e Laser Run, no auditório do Museu de Electricidade da Madeira - Casa da Luz.

18h00 - inauguração da exposição ‘Querido Diário, mal posso esperar por crescer!’, de Carolina Rodrigues, na Fundação Cecilia Zino.

18h00 – arranque do Arraial de São Pedro, na freguesia de São Jorge, com missa solene agendada para as 19 horas.

18h00 - reabertura da Galeria dos Prazeres, com a inauguração da exposição do artista madeirense António Barros, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, uma cerimónia onde estará presente Miguel Albuquerque.

18h30 - apresentação do ‘Ponta do Sol - Campo de Férias 2024’, no Centro Cultural John dos Passos.

19h00 – o Restaurante Avista Ásia, no Les Suites at The Cliff Bay recebe o evento ‘Duetos’, que se prolonga pelo fim-de-semana.

21h00 - a Orquestra de Bandolins da Madeira promove um concerto especial em homenagem ao Maestro Eurico Martins, espectáculo que assinalará o encerramento da temporada 2023/2024, a ter lugar na Assembleia Legislativa da Madeira.

21h30 – continuam as festas de São Pedro, em Câmara de Lobos, com as tradicionais marchas populares. Para a meia-noite está agendado o espectáculo piro-musical, na baía câmara-lobense.

21h30 - arranque da 35.ª edição da ‘Volta à Madeira Classic Rally’, com a partida a ser dada na Avenida Arriaga, junto à Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

22h00 - a Ribeira Brava festeja, igualmente, o São Pedro, com as suas marchas populares.

Efemérides

1630 - Carta régia reafirma o impedimento de desempenho de cargos públicos aos judeus em Portugal.

1867 - É inaugurado o monumento a Luís Vaz de Camões, em Lisboa.

1919 - Assinatura do Tratado de Versalhes, na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em França, pelas potências europeias que encerra oficialmente a Primeira Guerra Mundial 1914-1918.

1927 - O professor e neurocirurgião português Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina em 1949, faz a primeira angiografia cerebral.

1967 - Israel declara a reunificação de Jerusalém após a conquista da cidade, na Guerra dos Seis Dias.

1985 - Os Estados Unidos aprovam a pena de morte para o pessoal militar condenado por espionagem em tempo de paz.

1998 - Primeiro referendo em Portugal rejeita o alargamento das situações para a despenalização do aborto.

Foto Arquivo

1999 - O Papa João Paulo II assina o decreto que permite a beatificação de Francisco e Jacinta Marto.

2007 - A Comissão Europeia inclui a TAAG, Linhas Aéreas de Angola, na "lista negra" de companhias áreas impedidas de voar no espaço europeu.

2010 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá 'luz verde' ao pacote de medidas de austeridade, entre as quais se encontram o aumento de um por cento em todas as taxas de IVA e ainda as subidas do IRS (retroactiva ao início do ano, através da cobrança do adicional de 1 ou 1,5%).

2011 - O cantor e ator Angélico Vieira é declarado morto, aos 28 anos, pelo Hospital de Santo António às 23h40, depois de ter tido um acidente de viação três dias antes.

Foto Arquivo/DR

2012 - A atleta Patrícia Mamona conquista a medalha de prata do triplo salto nos Campeonatos da Europa de Atletismo de Helsínquia, com um salto de 14,52 centímetros, em Helsínquia. O atleta Luís Gonçalves conquista a segunda medalha de ouro, agora nos 200 metros T12 (deficiência visual), na última jornada dos Europeus de atletismo para atletas com deficiência, em Stadskanall, na Holanda.

2013 - Miguel Oliveira (Mahindra) torna-se o primeiro piloto português a conquistar a "pole position" para uma corrida do Mundial de motociclismo de velocidade, ao ser o mais rápido na qualificação de Moto3 para o Grande Prémio da Holanda.

2022 - O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anuncia que a Turquia levantou o seu veto à adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica.

Pensamento do dia