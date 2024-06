António Costa terá sido assaltado em Lisboa

O antigo Primeiro-ministro português terá sido vítima de um assalto, depois de ter estado a almoçar com um amigo, em pleno coração de Lisboa. António Costa passou por zonas bastante movimentadas e conhecidas pelos seus carteiristas e, quando chegou ao carro, deu pela falta do telemóvel.

A notícia foi avançada pelo jornal 'Tal & Qual', na sua edição lançada ontem. De acordo com esse jornal, foi na zona da Mouraria que António Costa acabaria por ficar sem telemóvel, isto depois de ter estado a almoçar no restaurante 'Zé da Mouraria', um dos mais conhecidos da zona, juntamente com Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

O ex-governante terá percorrido a Rua do Capelão ou a Ruela João do Outeiro, tradicionalmente repletas de turistas. O seu carro encontrava-se estacionamento na zona do Martim Moniz.