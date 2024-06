Porto-santenses pedem para que não pare a obra da Unidade Local de Saúde em abaixo-assinado

Um abaixo-assinado, reunindo 528 assinaturas de residentes no Porto Santo, será hoje entregue na Assembleia Legislativa da Madeira, com o intuito de evitar a paragem da obra da Unidade Local de Saúde do Porto Santo, caso o Governo Regional caia, algo possível em caso de chumbo do Programa de Governo.

“Tendo tomado conhecimento de que a não aprovação do Programa do Governo de 2024 pode comprometer a continuidade desta obra e o lançamento da 2.ª fase, cujo concurso se prevê avançar até Novembro próximo, bem como a sua conclusão, os requerentes deste abaixo-assinado pretendem que seja salvaguardada esta empreitada que, se for interrompida, trará graves prejuízos para o Porto Santo”, pode ler-se no documento.

Os porto-santenses afirmam que esta é uma obra há muito desejada, que vai servir não só quem reside nessa ilha, mas também os seus visitantes.

O abaixo-assinado é um apelo da população em relação à obra que arrancou em Maio de 2023, após validação do Tribunal de Contas. Além da Unidade de Saúde, será construída uma Unidade de Cuidados Continuados, numa empreitada que deverá estar concluída em Setembro do próximo ano, caso se cumpram os prazos estipulados.