Governo adjudicou só uma obra em Maio

Coube à empresa Águas e Resíduos da Madeira o único contrato público do mês passado, no valor de 52 mil euros. Municípios salvam empreitadas públicas da agonia. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 18 de Junho.

"Portugueses já ensaiam “siiiii’ de Ronaldo" é, por seu turno, o assunto que merece maior destaque gráfico da primeira página. Grupo de jovens adeptos inventa hino para apoiar Selecção. Confiança em Leipzig está em alta para o jogo inaugural. Checos recordam famoso chapéu de Poborsky a Vítor Baía, em 1996.

“É no Parlamento que a solução tem de ser encontrada”, diz Teresa Ruel ao DIÁRIO, na Entrevista de hoje. Politóloga afirma que o Representante da República tem “responsabilidades” no impasse gerado em torno da votação do Programa de Governo, que começa hoje a ser debatido.

Ainda na política, "PSD ouve conselheiros no sábado". Partido tem em agenda Festa de Verão, mas votação do Programa do Governo vai servir de análise interna.

A 'fechar' a primeira página de hoje "Vitinho Ferrari e MC Gomes na Gastronómica de Machico". Grupo Café do Teatro apresenta vozes do funk brasileiro em Agosto. ‘Altares de São João’ com 5 dias de animação. Marca TEDx volta a crescer na Madeira.

