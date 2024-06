Exposição 'Querido Diário, mal posso esperar por crescer!' abre ao público na sexta-feira

A segunda exposição no âmbito da iniciativa 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais', promovida pela Fundação Cecilia Zino será inaugurada já na próxima sexta-feira, dia 28 de Junho, pelas 18 horas. Trata-se de '“Querido Diário, mal posso esperar por crescer!', da autoria de Carolina Rodrigues.

O certame é uma "instalação de vídeo, som e performance que procura explorar a ideia de identidade adolescente, no panorama espacial e pessoal do Quarto; e o seu papel de transformação e delineamento na identidade adulta". Estará patente até 15 de Agosto, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, sediado no centro da cidade do Funchal, na Rua do Bettencourt, nº 10, 4º andar.

A iniciativa 'Jovens Talentos FCZ', que tem como parceiro a Câmara Municipal do Funchal, premiou quatro jovens artistas madeirenses com uma bolsa para a criação de materiais artísticos que serão expostos até ao final do ano na sala multiusos da Fundação Cecilia Zino.

Esta exposição pretende "dar destaque a ambientes de cultura feminina e rituais de fabricação dessa imagem da mulher que ainda é socialmente permitida, na sua nova idade e inocência, estar desconectada do conceito de mãe. Simultaneamente, recriando um espaço de secretismo, delírio, rebeldia e excitação característico da cultura adolescente feminina, que é historicamente repudiado e desvalorizado como igualmente intelectual e existencialista".

Será ainda dinamizada uma oficina criativa de criação poética que se insira nos temas abordados no projecto, pela própria Carolina Rodrigues.