Hoje é dia da Romagem de São Pedro na paróquia da Lombada em Santa Cruz

Uma das tradições mais antigas volta-se a cumprir hoje. A Romagem de São Pedro, na paróquia da Lombada, em Santa Cruz, sai à rua quando forem 18 horas. A partida dá-se da Fonte dos Almocreves e a chegada a São Pedro está prevista para as 20h30.

Após a saída, do cimo da Lombada, os grupos descem a pé transportando consigo as oferendas para São Pedro: bolos, semilhas, feijão, ovos, cebolas e até porcos, coelhos e galinhas. No fundo, cada um dá aquilo que tem para que depois seja arrematado, quando forem 22h40 e às 23h30. Pelo caminho, vão-se juntando os grupos de cada sítio por onde passa a romagem.

Veja as fotografias captadas por José Manuel Gouveia no ano passado:

Ver Galeria Foto: Paróquia da Lombada - José Manuel Gouveia

A novena e eucaristia em honra de São Pedro está programada para as 21 horas. O grupo de romagens da Fonte dos Almocreves actua pelas 23h10. Os Montereal Band pelas 00 horas e a festa termina apenas às 4 horas.

De lembrar que antes da saída da romagem haverá actuação do grupo de Romagens da Fonte dos Almocreves pelas 16h30, meia hora depois actua a Banda Municipal de Santa Cruz.

A Romagem é uma das tradições mais antigas e, por isso, há a ambição de que seja candidata a Património Cultural Imaterial. Nesse sentido, o Município de Santa Cruz criou um vídeo que mostra como se prepara esta grande festa em cada um dos sítios.

A festa prolonga-se até domingo, dia 30 de Junho, dia em que também se celebra o Senhor Santíssimo Sacramento, com eucaristia e procissão às 16 horas, seguindo-se de animação musical.