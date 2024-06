Emprego em destaque no concelho de Machico no mês de Julho

O Instituto de Emprego da Madeira (IEM), tutelado pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, prossegue com o evento '11 meses, 11 Concelhos', através da promoção de um conjunto de iniciativas dedicadas ao emprego e à empregabilidade e que terá como palco, ao longo do mês de Julho, o concelho de Machico.

Recorde-se que esta iniciativa arrancou com um conjunto de sessões no Funchal, em Abril, prosseguindo em Câmara de Lobos, em Maio, e na Ribeira Brava, em Junho.

As actividades programadas para o mês de Julho já podem ser consultadas no sítio electrónico do IEM. De realçar que algumas destas acções têm como destinatários apenas os desempregados inscritos e convocados pelo Instituto de Emprego, enquanto outras, como é o caso das destinadas às entidades empregadoras/enquadradoras, são abertas (mediante inscrição obrigatória).

Serão realizados vários workshops dirigidos aos jovens, "tendo em vista a sua autonomização e aquisição de ferramentas essenciais no acesso ao emprego" e, ainda, de procura activa de emprego dirigidos a desempregados adultos, "tendo em vista a promoção de competências de empregabilidade", realça o organismo em comunicado de imprensa.

Estão agendadas, também, diferentes sessões, algumas de carácter motivacional e de divulgação/ esclarecimentos sobre os programas de emprego do IEM, outras mais informativas sobre as condições e formas de acesso ao mercado de trabalho europeu através da Rede Europeia de Emprego EURES.

Para desempregados inscritos e residentes em Machico serão, também, disponibilizados balcões de atendimento para apresentação a ofertas de emprego no concelho.

A programação prevê igualmente o contacto e o diálogo com entidades públicas e privadas de Machico, nomeadamente através de visitas a entidades empregadoras apoiadas pelo IEM, no âmbito dos vários programas de emprego e de uma sessão de divulgação e esclarecimento sobre os apoios ao emprego, "com o objectivo de fornecer uma visão detalhada sobre os objectivos, benefícios e processos do conjunto de programas/ medidas junto de entidades públicas, privadas e organizações sociais" e "facilitar a troca de experiências entre profissionais e entidades sobre a inclusão social e laboral das populações-alvo".

Serão ainda realizadas visitas/ reuniões com os Polo(s) de Emprego das freguesias de Machico e do Caniçal e respectivas entidades enquadradoras, "com o objectivo de avaliar e acompanhar o trabalho que é efectuado localmente, em estreita cooperação e articulação com o IEM, IP-RAM, para a inserção ou reinserção de jovens e adultos desempregados no mercado de trabalho".