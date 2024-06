Apelo para que se coloquem as diferenças e divergências de lado no Dia do Concelho

Numa sessão solene que volta a ser replecta de ataques e criticas entre a principal força na oposição, a coligação PSD/CDS, e a maioria JPP, e ainda antes de Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal ter também atacado a oposição e o Governo Regional, a jovem Maria Fátima, que este ano é a Representante do Povo, também interveio, arrancando da plateia a maior ovação.

“Hoje colocamos as diferenças, as divergências de lado e comemorarmos como uma única família, por que afinal é isso que nós somos pois pertencemos a este concelho”, começou por dizer a jovem santa-cruzense de 16 anos de idade. É certo que as palavras não foram de encontro à realidade que ocorrera instantes antes no palanque da cerimónia solene, mas teve o condão de chamar a atenção dos responsáveis políticos para a solenidade da ocasião, que dispensaria muitos dos comentários que continuam, sobretudo desde 2018, a inflamar a sessão comemorativa do Dia do Concelho em Santa Cruz.

A Representante do Povo justificou o ‘apelo’ ao lembrar que o Dia de Aniversário do Município deve ser ocasião para uma “reflexão importantíssima. Olhámos para trás e visualizamos os aspectos em que progredimos, olhamos adiante, para o futuro, compramos e projectamos os elementos a melhorar, mas a verdade é que tudo é feito de um passado, de um presente e de um futuro”, disse. Lembrou que todos contribuem para o desenvolvimento do concelho, reconhecendo que “é preciso continuarmos a trabalhar” assente em “expectativas altas mas sempre com os pés bem assentes no chão”, declarou.

E porque hoje é dia de celebração, terminou dando “parabéns a nós que pertencemos a este maravilhoso concelho”.