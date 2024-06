Marcadores da Biblioteca de Machico em destaque na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas

A colecção de marcadores desenvolvidos pela Biblioteca Municipal de Machico - Francisco Álvares de Nóbrega mereceu um destaque na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), uma vez que divulga a cultura local e promove, em simultâneo, a utilização dos serviços da biblioteca junto da população.

O projecto, apoiado pela autarquia de Machico, surgiu em 2022 com o objectivo de dinamizar o empréstimo de livros, atrair mais leitores à biblioteca, ao mesmo tempo que divulgava e promovia a cultura local e regional.

"Cada coleção é anual, composta por 12 marcadores diferentes que são disponibilizados a cada mês na recepção da biblioteca para os leitores que requisitam livros. No início do ano, todos aqueles que frequentam o espaço e estejam interessados em participar no projecto, recebem um cartão de colecionador que é carimbado mensalmente ao requisitar pelo menos um livro e ao receber o seu marcador", explica um comunicado de imprensa, enviado esta manhã.

A autarquia tem vindo a premiar os coleccionadores que completam cada coleção, de forma a os incentivar a continuar a frequentar este espaço público e a promover o livro enquanto instrumento de conhecimento.

Em 2022 o tema foi 'Machico, marca a tua história com cultura', em 2023 'Artes e Ofícios de Outras Gerações' e em 2024 está a ser promovida a colecção 'Escritores Machiquenses'.