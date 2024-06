MachiCurtas com inscrições até 14 de Julho

O concurso de curtas metragens MachiCurtas já tem abertas as inscrições para os talentos cinematógrafos que se queiram revelar, por exemplo, tal como João Brás, premiado 3 vezes e que começou no cinema precisamente por esta iniciativa.

O MachiCurtas, promovido pela Grupo de Teatro de Machico, com apoio da Câmara Municipal e da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, terá as exibições a 20 de Julho, a a partir das 21 horas, no Fórum Machico.

"Não podemos passar ao lado de uma arte/ferramenta cada vez dominante na vida de toda uma sociedade, ou ficaremos irremediavelmente para trás, consumindo o que vem de fora...", salientam os promotores. "Por isso, estamos a preparar o MachiCurtas e destina-se a todos os concorrentes da lusofonia. Contamos com os vossos trabalhos. Prémios até 500€00."

Como prémios serão atribuídos aos 3 primeiros classificados. Saiba mais do regulamento na página de facebook da organização.