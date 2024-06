Pescador ferido com anzol resgatado em Machico

Um pescador de 63 anos ficou ferido esta manhã quando se encontrava a pescar no cais novo da Queimada, em Machico.

O homem ficou com um anzol preso no lábio, tendo sido socorrido no local pelos Bombeiros Municipais de Machico. Como se sentiu mal depois por ser pouco tolerante a sangue, teve de ser resgatado por mar pelo SANAS-Madeira.

O pescador foi transportado até ao porto recreio de Machico, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico que o transportou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.