Preço de venda de imóveis sobe 60% no concelho de São Vicente

O portal Imovirtual divulgou, hoje, um estudo que analisa a evolução do mercado imobiliário na Madeira, fazendo um comparativo de Junho deste ano com o período homólogo, Junho de 2023 e com Maio de 2024. Um dos dados destacados é o facto de, no concelho de São Vicente, o preço das casas ter subido 60%, passando de 325.000 euros para 520.000 euros, quando comparado com o ano passado.

A verdade é que as subidas na Região, em termos de preço de vendas de casas, acompanham a realidade nacional. De forma geral, comprar casa em Junho custa mais 55 mil euros do que no mesmo mês do ano passado.

Quanto à Região, também a Ponta do Sol e o Porto Moniz registam aumentos de preços, de 36,36% e de 35,48%, respectivamente. Por outro lado, houve diminuição dos preços médios de venda em Santana: -5.51% (254.000€ para 240.000€) e na Calheta: -3.23% (775.000€ para 750.000€). O concelho mais barato para comprar casa em Junho foi o do Porto Moniz (210.000€). Enquanto que os mais caros foram Ponta do Sol e Calheta (750.000€).

No que diz respeito ao arrendamento, os valores médios dos imóveis para arrendamento registaram variações consideráveis. O valor médio de arrendamento foi de 1.750€ em Junho de 2024, o que representa um aumento de 66.67% em relação ao mesmo período do ano passado (1.050€). Em comparação com o mês anterior, houve um aumento de 6.06% (de 1.650€ para 1.750€).

Os concelhos onde o preço médio mais aumentou foram o Funchal (passou de 1.300 euros para 1.750 euros) e Santa Cruz (passou de 1.050 euros para 1.352 euros). De qualquer das formas, o concelho mais barato para arrendar, em Junho, foi em Santa Cruz e o mais caro, o Funchal.