Venda de alojamentos atinge número mais baixo desde a pandemia

No 1.º trimestre de 2024 foram transacionados 696 alojamentos na Região Autónoma da Madeira (RAM), "o que representa uma diminuição trimestral de 4,5% e homóloga de 22,5%", fazendo destes primeiros três meses os números mais modestos desde o início da pandemia (2.º trimestre de 2020) e mais um sinal de que a procura estará a cair. Mas não o preço, pois esse aumentou face ao 4.º trimestre de 2023, embora com quebra face ao 1.º trimestre do mesmo ano.

"Do total de alojamentos vendidos no trimestre, 528 diziam respeito a alojamentos existentes (75,9% do total), sendo os restantes 168 (24,1%) alojamentos novos", refere hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira. "Face ao trimestre anterior, estes dois tipos de alojamentos evidenciaram evoluções contrárias, ou seja, as vendas de alojamentos existentes diminuíram 12,3% e as vendas de alojamentos novos aumentaram 32,3%. Quando feita a comparação com o trimestre homólogo, verificaram-se, pela mesma ordem, variações de -30,0% e +16,7%". Isto aponta para uma redução no global, influenciada pela venda de alojamentos existentes, que atingiram de igual forma o número mais baixo desde o referido 2.º trimestre de 2020 (altura em que o mercado foi influenciado negativamente pelas restrições por causa da covid-19).

Tal como referido, "o valor dos alojamentos transacionados neste trimestre situou-se nos 160,7 milhões de euros, mais 4,3% que no trimestre precedente (154,1 milhões de euros) e menos 17,7% que no trimestre homólogo (195,3 milhões de euros)", afiança a DREM. "Nos alojamentos novos, o valor das vendas atingiu os 54,0 milhões de euros (+54,7% e +14,8% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente), enquanto o relativo aos alojamentos existentes se fixou nos 106,7 milhões de euros (-10,5% e -28,1% face aos trimestres anterior e homólogo, pela mesma ordem)", confirmando o impacto negativo apenas neste segmento.

Refira-se ainda que "no trimestre em referência, as famílias madeirenses adquiriram 586 alojamentos habitacionais, -3,5% e -23,8% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente. Em valor, as transações desta natureza cifraram-se nos 134,2 milhões de euros, +1,7% que no trimestre anterior e -18,3% em relação ao 1.º trimestre de 2023". Ou seja, menos compras mas mais caras entre os dois últimos trimestres.

Por fim, "no conjunto do País, foram transacionados 33,1 mil alojamentos, no 1.º trimestre de 2024, o que representa uma queda trimestral de 3,1% e homóloga de 4,1%. Estas transações geraram 6,7 mil milhões de euros, -6,2% que no 4.º trimestre de 2023 e -1,8% face ao mesmo período do ano anterior", conclui a DREM. O mercado da Madeira representou 2,1% do número de transacções, mas 2,4% do valor das mesmas.