Von der Leyen saúda anúncio de Trump sobre pausa e espera economia mais estável

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou hoje o anúncio do Presidente norte-americano, Donald Trump, de suspender temporariamente as novas tarifas recíprocas como as aplicadas à União Europeia (UE), esperando a estabilização da economia mundial.

"Congratulo-me com o anúncio do Presidente Trump de suspender as tarifas recíprocas. Trata-se de um passo importante para estabilizar a economia mundial. Condições claras e previsíveis são essenciais para o funcionamento do comércio e das cadeias de abastecimento", reagiu a líder do executivo comunitário numa declaração hoje publicada.

Para a presidente da instituição que detém a competência da política comercial da UE, "as tarifas são impostos que só prejudicam as empresas e os consumidores", pelo que Bruxelas "continua empenhada em negociações construtivas" com Washington, tendo já proposto, sem sucesso, um acordo pautal zero entre a União Europeia e os Estados Unidos.

A ambição é, de acordo com Ursula von der Leyen, conseguir trocas comerciais "sem atritos e mutuamente benéficas".

A reação surge depois de, na quarta-feira, Donald Trump ter anunciado a suspensão por 90 dias da aplicação das novas taxas aduaneiras a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais, nomeadamente à UE.

Antes nesse dia, a UE aprovou a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às aplicadas pelos Estados Unidos ao aço e alumínio europeus.

Nos últimos dias, as bolsas de valores por todo o mundo têm registado acentuadas perdas devido às tensões comerciais após os anúncios da administração norte-americana.

Cerca de 60 países, incluindo os 27 membros da UE, são afetados pelas sobretaxas adicionais impostas por Trump, que entraram em vigor às 00:00 de quarta-feira em Washington (05:00 em Lisboa).

De acordo com a Comissão Europeia, as tarifas de 25% aplicadas às exportações dos Estados Unidos terão um valor de mais de 22 mil milhões de euros, de acordo com as importações feitas em 2024 para os países do bloco comunitário.

Porém, no total o valor poderá ascender aos 26 mil milhões de euros, equiparando as consequências das tarifas que Washington aplicou aos 27 países do bloco comunitário.

A UE quer negociar tarifas zero com os Estados Unidos para bens industriais, mas até ao momento tal proposta não foi aceite pelo bloco norte-americano.

De momento, o executivo comunitário não exclui qualquer resposta, mas vai reger-se pela cautela para avaliar as consequências possíveis destas tarifas, enquanto continua a negociar com Washington para tentar demover a administração do republicano Trump.

A decisão da Casa Branca de aplicar as tarifas ao bloco comunitário também acelerou a agenda da Comissão Europeia de procurar outros parceiros, estando a Comissão Europeia a focar-se nos 87% do comércio mundial sem os Estados Unidos e em parceiros como o Mercosul ou a Índia.