Continua a subir o custo médio de venda de imóveis na Madeira em Junho

O Imovirtual, portal imobiliário de referência, divulga hoje o seu barómetro relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda em Portugal. Os dados agora partilhados referem-se ao comparativo de Maio com Junho deste ano e com o período homólogo de Junho de 2023.

Relativamente à designação do imóvel, verificámos que comprar um apartamento, acualmente, está 16% mais caro do que o mesmo período em 2023. Enquanto uma moradia teve uma subida de 21%, face ao período homólogo.

De acordo com Sylvia Bozzo “os dados do Imovirtual demonstram que, apesar das medidas governamentais e esforços para estabilizar o mercado, a crise habitacional continua a ser um desafio significativo. É crucial que se desenvolvam políticas mais abrangentes para garantir uma habitação adequada e acessível a todos.”

Os preços de venda de casas em Portugal continental continuaram a subir em Junho de 2024. De forma geral, comprar uma casa é cerca de 55.000 euros mais caro do que em Junho do ano passado (+18.03%), passando de 305.000 euros para 360.000 euros. Em relação ao mês passado, houve também uma estabilização. Os distritos com maior aumento no preço de venda em Junho face ao mês anterior foram:

Coimbra: +7.50% (200.000€ para 215.000€)

Évora: +4.26% (235.000€ para 245.000€)

Lisboa: +4.08% (490.000€ para 510.000€)

Braga: +3.21% (280.000€ para 289.000€)

Setúbal: +2.53% (375.000€ para 384.500€)

Em contrapartida, os distritos que registaram descidas no preço de venda em Junho comparativamente com Maio foram:

Bragança: -8.33% (120.000€ para 110.000€)

Castelo Branco: -5.06% (79.000€ para 75.000€)

Guarda: -3.03% (82.500€ para 80.000€)

Viseu: -4.06% (170.000€ para 163.000€)

Santarém: -2.01% (199.000€ para 195.000€)

Comparando com Junho de 2023, os distritos que registaram o maior aumento no preço das casas foram:

Lisboa: +20.00% (425.000€ para 510.000€)

Porto: +19.91% (319.990€ para 383.700€)

Leiria: +15.06% (239.000€ para 275.000€)

Setúbal: +14.78% (335.000€ para 384.500€)

Aveiro: +12.83% (265.000€ para 299.000€)

Quanto aos distritos que registaram uma diminuição do preço médio comparado com o período homólogo (Junho de 2023) são:

Castelo Branco: -21.88% (96,000.00€ para 75,000.00€)

Bragança: -15.38% (130,000.00€ para 110,000.00€)

Guarda: -6.43% (85,500.00€ para 80,000.00€)

Viseu: -4.06% (169,900.00€ para 163,000.00€)

Os distritos mais baratos para comprar casa em Junho foram Castelo Branco (75.000€), Guarda (80.000€), Portalegre (95.000) e Bragança (110.000€). Lisboa continua a ser o mais caro (510.000€), seguindo-se Faro (499.000€) e Porto (383.700€).

Em relação às regiões autónomas, verificou-se uma variação nos preços dos imóveis para venda entre junho de 2023 e junho de 2024.

Os aumentos mais significativos foram registados em:

Ilha de São Jorge: +45.45% (297.000€)

Ilha de São Miguel: +29.13% (297.000€)

Ilha da Graciosa: +23.53% (105.000)

Ilha da Madeira: +17.07% (480.000€)

Por outro lado, algumas ilhas registaram descidas nos preços médios:

Ilha do Corvo: -72.88% (160.000€ para 80.000€)

Ilha do Pico: -0.50% (199.000€)

As ilhas com o maior aumento no preço de venda em junho face ao mês anterior foram:

Ilha de São Miguel: +4.21% (285.000€ para 297.000€)

Ilha Terceira: 3.89% (180.000 para 187.000€)

Ilha das Flores: +0.34% (148,500.00€ para 149,000.00€)

As ilhas com a maior diminuição no preço de venda em junho face ao mês anterior foram:

Ilha do Corvo: -20.00% (100,000.00€ para 80,000.00€)

Ilha da Graciosa: -16.00% (125,000.00€ para 105,000.00€)

Ilha do Pico: -11.56% (225.000€ para 199.000€)

Ilha de Santa Maria: -0.61% (155,950.00€ para 155,000.00€)

Os preços mais baixos para comprar casa em junho nas ilhas foram na Ilha do Corvo (80.000€), Ilha da Graciosa (105.000€), e Ilha das Flores (149.000€). Os preços mais altos foram registados na Ilha de São Miguel (297.000€), Ilha da Madeira (480.000€), e Ilha de Porto Santo (350.000€).