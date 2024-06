Novos uniformes vão reforçar imagem da Câmara Municipal de São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente concretizou, hoje, a entrega de novos uniformes aos seus colaboradores, com o objecitvo de padronizar a imagem.

Os novos uniformes contemplam farda completa, incluindo botas, calças, colete e casaco. A cerimónia de entrega aconteceu no Paços do Concelho e contou com a presença do executivo municipal.

"A autarquia acredita que o novo uniforme irá reforçar a imagem da instituição e impulsionar a qualidade do serviço prestado à comunidade", indica nota à imprensa.