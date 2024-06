Santana recebe Ultra Skyrunning Madeira

Este sábado, 15 de Junho, Santana recebe o segundo e último dia da 10.ª edição do Ultra Skyrunning Madeira (USM).

A primeira prova do dia tem a partida prevista para as 6 horas. A Madeira Sky Race – MSR 45km 3600D+ característica por ser uma prova técnica de montanha com desníveis acentuados 3600D+ e de elevado grau técnico na vertente de Skyruning, com passagens técnicas que exigem algumas escaladas de grau II em ambientes de montanha.

Às 9h30 está marcada a partida da Santana Sky Race – SSR 22km 1720D+, uma experiência de skyrunning que vai permitir aos atletas subir uma montanha entre os 400 e os 1600 metros de altitude.

O desafio contará com a subida ao ponto mais alto do percurso, a Encumeada Alta até à longa descida até à freguesia da Ilha.

Já às 11 horas será tempo da Furão Sky Race – FSR 12km 760D+, que terá a partida aos 250 metros de altitude na unidade Hoteleira da Quinta do Furão, com passagem pela ribeira de São Jorge, pela na freguesia da Ilha e por campos agrícolas do Lombo e Silveira.

Tal como tem acontecido nas últimas edições, o USM volta a contar com uma prova destinada aos mais novos. O ‘HPM Kids Sky Race’ tem como palco o Parque Temático da Madeira e conta com quatro provas para os mais novos: o Kids 1 (para crianças entre 6 e 7 anos), Kids 2 (entre 8 e 9 anos) Kids3 (entre 10 e 11 anos) e Kids 4 (entre 12 e 13 anos).

A partida está agendada para as 16 horas.

A cerimónia de entrega de prémios está prevista para as 17 horas no Centro do Evento, localizado na Câmara Municipal de Santana.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

8h00 - Sai do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo o primeiro voo do Verão de 2024 direto entre Funchal e Fuerteventura da companhia aérea Binter

8h45 - A Praia de Machico recebe a 1.ª Etapa Circuito Regional de Voleibol de Praia 2024

10h30 - Regata Tecnovia – Yacht Service;

11h00 - A Estação do Monte recebe a sessão de contos 'Contos a Bordo'.

15h00 - 3.ª etapa do Atlântico Padel Tour, na Quinta do Padel;

15h00 às 20h00 - As adegas Blandy’s Wine Lodge voltam a acolher as ‘Noites de Baco 2024’. A 13.º edição deste evento vitivinícola, organizado pela empresa Madeira Wine Company, vai dar a provar 320 vinhos de vários países estrangeiros, representados por 70 produtores;

18h00 - A Associação Avesso, em parceria com a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava - ADBRAVA, apresenta o mini-musical 'Um Pequeno ADVESSO', uma adaptação da obra literária 'O Principezinho' de Antoine de Saint-Exupéry.

18h00 - Concerto MadBrass5 na Assembleia Legislativa da Madeira;





19h00 - Estreia da peça 'A História da Imperatriz Porcina' acontece este sábado, pelas 19 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

19h00 - Noites de São Roque - Sunset C0ocktails de Verão, no miradouro da freguesia de São Roque;

21h00 - Espectáculo 'Pop-Sinfónico' com a Orquestra Sinfónica, o Coro Juvenil e os solistas cantores do conservatório no Porto de Recreio da Calheta

21h00 - Marchas de Santo António.

21h00 - 'Ópera no Pico' na Fortaleza do Pico

22h30 - Festival Atlântico

Troféu de Karting da Madeira - Perfection Motorsport 2024 - FAIAL 2



festa da Cereja no Jardim da Serra;

Festival Feminino da Anima, na Rua das Mercês;

Euro 2024

14h00 - Hungria vs Suíça

17h00 - Espanha vs Croácia

20h00 - Itália vs Albânia

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 15 de Junho, Dia Mundial do Vento, Dia Internacional do Surf e Dia da consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa:

1215 - O rei João-Sem-Terra, de Inglaterra, assina a Magna Carta, documento na base do moderno parlamentarismo.

1915 - O Reino Unido convida Portugal a integrar as operações aliadas da Grande Guerra 1914-18.

1977 - Primeiras eleições legislativas livres em Espanha, depois de 1939. A vitória cabe à União do Centro Democrático, seguida pelo PSOE.

1978 - Sai o primeiro número do semanário de espetáculos "Se7e", do grupo ProJornal, que publica o semanário "O Jornal".

1996 - Atentado à bomba do IRA no centro de Manchester causa mais de 200 feridos.

2005 - António Guterres toma posse como Alto-Comissário da ONU para os Refugiados, em Genebra

2011 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, indigita o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, para o cargo de primeiro-ministro.

2018 - A Assembleia da República aprova a utilização de canábis para fins medicinais, na votação final global de um texto da comissão parlamentar de Saúde, originado por projetos de lei de BE e PAN.

2020 - Covid-19: A Área Metropolitana de Lisboa deixa de ter restrições ao desconfinamento, podendo abrir os centros comerciais e as Lojas do Cidadão.

2022 - O Presidente chinês, Xi Jinping, assegura ao seu parceiro russo, Vladimir Putin, o apoio de Pequim em questões de "soberania" e "segurança".

Pensamento do dia

"A nenhum homem será vendido, negado ou atrasado o direito à Justiça". Cláusula 40 da Magna Carta, assinada pelo rei João de Inglaterra, em 1215.

Este é o centésimo sexagésimo sétimo dia do ano. Faltam 199 dias para o termo de 2024.